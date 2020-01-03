Бездомный житель Москвы отсудил у сети фитнес-клубов более 140 тысяч рублей

Мужчина, чье имя не называется, ночевал в спортзале. Тимирязевский суд Москвы пришел к выводу, что два спортклуба не правомерно отказали владельцу абонемента в обслуживании. Как сообщает издание Legal Report, затем это решение поддержал Мосгорсуд.