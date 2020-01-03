Полиция Ростова-на-Дону проверяет сообщения о массовой драке хирургов

По сведениям издания «Кавказский узел», инцидент произошел в одном из ресторанов в канун Нового года на корпоративе сотрудников «скорой помощи». В драке приняли участие около 10 человек. Серьезных травм они не получили. После этого 31 декабря главврач больницы «скорой помощи» покинул свой пост.