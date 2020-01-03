Дочерняя структура российской госкорпорации ВЭБ – Проминвестбанк – может прекратить деятельность на Украине

Соответствующий вопрос внесен в повестке внеочередного собрания акционеров, которое состоится в начале февраля, — сообщается на его сайте. Банк с 2017-го года находится под санкциями, а в сентября 2018-го суд в Киеве арестовал его акции в рамках иска компаний, которые потеряли свои активы в Крыму из-за присоединения его к России.
2020-01-03T20:00:00+03:00
2020-01-03T20:02:50+03:00
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20:00, 03 января 2020
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