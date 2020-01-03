Авиакомпания «Иорданские авиалинии» по соображениям безопасности приостановила полеты в Багдад

Как передает новостной портал Amman News, перевозчик выполняет в неделю между столицами Иордании и Ирака 18 регулярных рейсов. Этим утром США нанесли авиаудар рядом с аэропортом Багдада. В результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани, который считался одним из самых влиятельных людей в исламской республике. Власти Ирана пообещали отомстить США за его смерть.

Тем временем, «Аэрофлот» не стал отказываться от полетов в Багдад. Регулярные рейсы были возобновлены в октябре после длительного перерыва.