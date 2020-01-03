Сборная России возглавила группу на командном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов

Карен Хачанов и Даниил Медведев сначала победили соперников в одиночных матчах, а затем в парной встрече. Счет в противостоянии с командой Италии до двух побед стал 3:0 в пользу россиян. Соревнования проходят в Австралии.
2020-01-03T19:30:00+03:00
2020-01-03T19:32:11+03:00
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19:30, 03 января 2020
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