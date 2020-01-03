Во Франции ищут возможного сообщника человека, который напал с ножом на прохожих в пригороде Парижа

Об этом сообщает телеканал BFM. Парижская полиция сообщила, что у напавшего не было при себе взрывчатки. Инцидент произошел сегодня днем в парке. Неизвестный с ножом ранил четверых прохожих и был убит прибывшими полицейскими. Один из пострадавших скончался в больнице.