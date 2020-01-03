Во Франции ищут возможного сообщника человека, который напал с ножом на прохожих в пригороде Парижа

Об этом сообщает телеканал BFM. Парижская полиция сообщила, что у напавшего не было при себе взрывчатки. Инцидент произошел сегодня днем в парке. Неизвестный с ножом ранил четверых прохожих и был убит прибывшими полицейскими. Один из пострадавших скончался в больнице.
2020-01-03T19:30:00+03:00
2020-01-03T19:31:58+03:00
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19:30, 03 января 2020
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