Президент Польши Анджей Дуда отменил поездку в Израиль из-за того, что туда поедет Владимир Путин

Об этом «Эху Москвы» сообщил заместитель главного редактора газеты «Выборча» Роман Имельский со ссылкой на аппарат польского лидера. По его словам, на памятных мероприятиях по случаю 75-летия освобождения узников Освенцима будет присутствовать посол Польши, но никаких контактов с российской стороны не планируется. Недавно Владимир Путин обвинил Польшу в сговоре с Гитлером, а посла страны в нацистской Германии назвал сволочью и антисемитской свиньей. Всемирный форум памяти Холокоста пройдет в Израиле 22 и 23 января.