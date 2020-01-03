Власти Ирана пообещали сделать все возможное, чтобы отомстить тем, кто убил генерала Сулеймани

В заявлении Высшего совета национальной безопасности говорится, что Америка должна осознать, что совершила самую большую стратегическую ошибку. Как сообщают иранские СМИ, на улицы страны вышли люди с портретами убитого военачальника, которые кричали «Смерть Америке». Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что администрация Дональда Трампа готова к любым действиям Ирана. Командующий спецназом Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани, который считался одним из наиболее влиятельных людей не только в Иране, но и на всем Ближнем Востоке, был убит этим утром в Багдаде в результате американского авиаудара.