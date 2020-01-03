В Москве задержан участник одиночного пикета в поддержку фигурантов «пензенского дела»

Полицейские подошли к молодому человеку, который стоял у памятника Грибоедову с плакатом «Выбивая зубы, получают звезды». Они потребовали от пикетчика предъявить документы, тот отказался, после чего его задержали для установления личности. Как передает издание «МБХ медиа», участник акции Сергей Запольнов был доставлен в отделение. На Чистых прудах продолжаются пикеты с требованием прекратить преследование фигурантов дела, которых сейчас судят в Петербурге и Пензе по обвинению в создании террористического сообщества. Люди, которые оказались в СИЗО, ранее сообщили о пытках в ФСБ.