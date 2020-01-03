В пригороде Парижа неизвестный напал на прохожих с ножом

Как минимум один человек погиб и трое пострадали.

Мужчина, имя которого еще не объявили, ударил холодным оружием четверых человек в городе Вильжюиф неподалеку от столицы. Это произошло в два часа дня по местному времени, — передаёт французская радиостанция RTL. Со ссылкой на очевидцев она сообщает, что нападавший носил бороду, был одет в джеллабу, это традиционный наряд североафриканских народов, и ходил без обуви. Также люди говорили RTL, что во время нападения он кричал «Алаху акбар».

Ни одно официальное ведомство эту информацию еще не подтвердило. При этом, известно, что после нападения неизвестный попытался скрыться. Полицейские застрелили его, когда он выбежал из парка на улицу. Всего в больницу попали четыре человека. Двое сейчас находятся в тяжелом состоянии, а один скончался. Газета LeParisien пишет, что это был пожилой мужчина, который пытался заслонить от удара ножом свою жену.

Французский телеканал BFM сообщает, что пока этим делом занимается полиция, а не прокуратура по делам о терроризме. Жандармы обещают рассказать подробности о нападении в ближайшее время.