В Высшем совете национальной безопасности Ирана заявили, что убийство генерала Сулеймани стало крупнейшей ошибкой США

В Тегеране пообещали, что будут последствия. Американское издание Axios пишет, что спецслужбы США готовятся отразить иранскую кибератаку. Вторым вариантом возможного ответа источники издания называют нападение Ирана на Израиль. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Грецию после ракетного удара в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий спецназом Корпуса стражей Исламской революции, который отвечал за операцию за рубежом.

Израиль готов к конфликту с Ираном, — рассказала «Эху Москвы» старший научный сотрудник Института по изучению политики, стратегии междисциплинарного центра Герцлии Ксения Светлова.

В российском МИДе авиаудар США, в результате которого был убит иранский генерал, назвали верхом цинизма. В министерстве обороны отметили заслуги Сулеймани в борьбе с террористами в Сирии.