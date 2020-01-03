Один из четырех раненых в результате ножевой атаки в пригороде Парижа скончался в больнице

Еще двое находятся в тяжелом состоянии, — сообщает телеканал BFM. Мужчина с ножом в парке напал на прохожих и был застрелен полицейскими. На место прибыл госсекретарь при министре внутренних дел Лоран Нуньес. Из-за инцидента перекрыли участок соседней автомагистрали. Было ли это терактом, власти пока не говорят.