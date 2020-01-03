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18:30, 03 января 2020

Россия и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на НПЗ республики

Это будут разовые партии из ресурсов независимых поставщиков, — передает источник ТАСС. Президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря дважды созванивались и обсуждали поставки российских нефти и газа. Но договориться не смогли. В концерне «Белнефтехим» сегодня сообщили, что с 1 января Россия не поставляет нефть, поэтому загрузка белорусских нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального уровня.



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