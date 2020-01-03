Генсек ООН призвал США и Иран не допустить новой войны в Персидском заливе

Так Антонио Гутерриш прокомментировал утренний авиаудар американского беспилотника в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Он возглавлял спецназ Корпуса стражей Исламской революции и многие годы руководил военными операциями за рубежом, а также отвечал за связи со шиитскими вооруженными группировками, в том числе с «Хезболлой». Как пишет Би-би-си, считается, что именно Сулеймани во время визита в Москву убедил Владимира Путина вмешаться в войну в Сирии и спасти режим Башара Асада.