Генсек ООН призвал США и Иран не допустить новой войны в Персидском заливе

Так Антонио Гутерриш прокомментировал утренний авиаудар американского беспилотника в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Он возглавлял спецназ Корпуса стражей Исламской революции и многие годы руководил военными операциями за рубежом, а также отвечал за связи со шиитскими вооруженными группировками, в том числе с «Хезболлой». Как пишет Би-би-си, считается, что именно Сулеймани во время визита в Москву убедил Владимира Путина вмешаться в войну в Сирии и спасти режим Башара Асада.
2020-01-03T18:30:00+03:00
2020-01-03T18:32:10+03:00
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18:30, 03 января 2020
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