В Кемеровской области возбуждено уголовное дело об избиении заключенных СИЗО

Сотрудников ФСИН подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Внимание Следственного комитета привлек видеоролик, который опубликован на сайте gulagu.net. На кадрах десять сотрудников колонии выводят из камеры заключенных, кричат на них и бьют руками по головам и спинам. В камере площадью 21 квадратный метр содержались шестеро арестантов, то есть на каждого приходилось менее 4 квадратных метров. Ролик поступил на горячую линию правозащитников. По информации Федеральной службы исполнения наказания по Кемеровской области, события, о которых говорится в публикациях, произошли в 2017 году. Правозащитники направили заявление главам Следственного комитета, Генпрокуратуры, ФСИН и Минюста. В обращении указано, что нарушаются требования Европейской конвенции по правам человека и российской Конституции.

Видео вызвало широкий общественный резонанс, руководство СИЗО инициировало служебную проверку. Как утверждают в исправительном учреждении, все причастные к инциденту привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы проверки направлены в следственные органы.

Следственный изолятор номер 4 расположен в городе Анжеро – Судженс, всего в нем содержится свыше 650 заключенных.