Китайские власти призвали население не паниковать из-за вспышки нового вируса

Пока зафиксировано несколько десятков случаев заражения, смертельных исходов нет.

Пока лишь известно, что основными симптомами вируса, которым заболели несколько десятков человек, являются высокая температура, сложности с дыханием и сильная слабость, — пишет South China Morning Post, — болезнь также поражает лёгкие. Все заболевшие находятся в стабильном состоянии, у некоторых оно, правда, ухудшилось. Медики должны провести ещё целую серию лабораторных исследований, чтобы обнаружить источник вируса.

Предположительно он находится в китайском городе Вухан — на рынке морепродуктов, где продавали свою добычу некоторые заразившиеся уже закрыт, — отмечает газета.

Официальные власти Китая успокаивают жителей и призывают не поддаваться панике, говоря, что пока нет ни единого случая передачи вируса от человека к человеку. Также полиция задержала нескольких человек, которые, как пишет агентство Bloomberg, «распространяли в соцсетях ложные слухи об эпидемии».

При этом, как отмечает Agence France-Presse (AFP), в ряде стран уже решили проверять всех туристов, которые прибывают из города Вухан. Специальные устройства для выявления заболевших уже установили в Сингапуре и на Тайване.

«Немецкая волна» напоминает историю страшного вируса SARS (атипичной пневмонии), вспышка которого пришлась на начало 2000-х на юге Китая. Тогда им заразились более 8 тысяч человек и 775 погибли. Впрочем, Deutsche Welle сообщает, что пока власти Китая и медики не могут сказать, связан ли этот вирус с тем, про который говорится сейчас. Источники «Народной ежедневной газеты» возможную связь отрицают.

По сообщению китайских властей, пока зафиксировано 44 случая заражения вирусом. Ещё более сотни человек с похожими симптомами находятся под наблюдением медиков.