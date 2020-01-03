Московский бездомный отсудил сто сорок тысяч рублей у сети фитнесс-центров, которая не позволила ему ночевать внутри

Он отстоял свою позицию сначала в Тимирязевском, а затем и в Московском городском суде.

Бездомный Сергей, его фамилия неизвестна, судился сразу с двумя центрами сети Parislife, один из них находится на юге Москвы, а другой на севере. По данным сайта Legal.report, с 2017-ого года он дважды покупал там годовые абонементы, и договаривался с администрацией фитнесс-клубов о том, чтобы они разрешали ему заниматься с полуночи до семи часов утра, когда туда не ходят остальные клиенты.

Оба раза это закончилось тем, что сотрудники Parislife расторгали эти соглашения и блокировали его клиентские карты. Они уверяли, что бездомный нарушал правила посещения: приходил спать на матрасах в залы групповых занятий в грязной одежде и хранил в личном шкафчике мусор, то есть пустые бутылки из-под алкоголя, сильно пахнущие грязные вещи и просроченную еду.

Сам Сергей это отрицает. Он обвинил сотрудников администрации в том, что они без каких-либо оснований вскрыли его шкаф и украли хранящееся там имущество. Бездомный озвучил длинный список пропавших вещей, среди которых, помимо одежды и одеяла, были фотоаппарат, мобильный телефон и двадцать тысяч рублей наличными. В общей сложности он требовал от фитнесс-центров более шестисот тысяч. В эту сумму входят и стоимость абонементов, и пропавшие вещи, и моральный ущерб.

Legal.report пишет, что в суде вопрос о краже не рассматривали, и сумма в сто сорок тысяч рублей, — это только возмещение стоимости абонементов и компенсация морального вреда.

Также в суде заключили, что если подтвердится информация о хищении имущества бездомного, то правоохранительные органы должны завести отдельное дело.