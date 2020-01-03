Силовики провели обыск у жителя Набережных Челнов Ямадаева, которого подозревают в оскорблении представителя власти

Силовики провели обыск у жителя Набережных Челнов Карима Ямадаева, которого подозревают в оскорблении представителя власти. Как рассказал «Эху Москвы» правозащитник Алексей Глухов, все это может быть связано с сатирическим сериалом, который снимал активист.

В канун Нового года Ямадаев побывал в полиции. Там его расспрашивали про видео с «судом» над Игорем Сечиным и Дмитрием Песковым.



Обыск у Ямадаева связан с желанием властей полностью контролировать выражение частных мнений в интернете. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. По мнению Смирнова, власти намеренно придерживаются тактики воздействия не на лидеров протеста, а на рядовых участников.