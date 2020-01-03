Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

В «Транснефти» объясняют это отсутствием новых контрактов с 1 января.

Прекращение поставок нефти из России сегодня констатировали в концерне «Белнефтехим». Два нефтеперерабатывающих завода в Белоруссии продолжают работу на накопленных в декабре остатках сырья, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня, передает ТАСС. Позднее в «Транснефти» подтвердили, что не получали заявок на поставку нефти в Белоруссию от российских компаний. При этом представители монополии подчеркивают, что транзит топлива в Европу идет без ограничений.

Также стало известно об остановке экспорта нефтепродуктов из Белоруссии с 1 января. Речь идет о временной мере, подчеркнули в «Белнефтехиме» в разговоре с «Интерфаксом».

Переговоры о поставках российских углеводородов в Белоруссию велись до конца декабря, в том числе на высшем уровне. Президент страны Александр Лукашенко ранее говорил, что Россия ежегодно «завинчивает гайки» в отношении Белоруссии. Такое мнение он высказал в интервью «Эху Москвы».

Ранее Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией и наладить поставку нефти в страну из альтернативных источников. Между тем, как рассказал «Эху Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин, Россия подготовилась к такому исходу событий еще в 2007 году, построив дополнительные нефтепроводы.

«Белнефтехим» заверяет, что потребности внутреннего рынка в топливе будут покрыты, а заправочные станции работают в штатном режиме.

По данным ТАСС, запасов нефти на белорусских НПЗ хватит на 20 дней.