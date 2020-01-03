Президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки в Израиль по случаю 75-летия освобождения узников Освенцима

Президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки в Израиль по случаю 75-летия освобождения узников концентрационного лагеря Освенцим. Причиной отказа стал тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного редактора газеты «Выборча» Роман Имельский со ссылкой на аппарат польского президента.

«Он не поедет. Эту информацию подтвердили в канцелярии президента», — сказал он.

Р.Имельский добавил, что на памятных мероприятиях в Израиле, предположительно, будет присутствовать польский посол, но никаких контактов с российской стороной совершать не планируется.

Высказывания Владимира Путина могут быть не главной причиной отказа Анджея Дуды посетить Израиль. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Михаил Фишман. Недавние реплики Путина в адрес Польши, тем не менее, являются действительно агрессивным политическим жестом, отметил Михаил Фишман.