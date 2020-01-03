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Эксклюзив Эха 18:00, 03 января 2020

В Иране усиливаются антиамериканские настроения. В крупных городах страны проходят акции памяти генерала Сулеймани

В Иране усиливаются антиамериканские настроения. В крупных городах страны проходят акции памяти генерала Касема Сулеймани. Люди несут флаги и портреты убитого и скандируют «Смерть Америке».

Командующий элитными частями Вооруженных сил Ирана, а также еще несколько человек были убиты в результате атаки США по аэропорту Багдада. Генерал, которого в США обвиняют в разжигании антиамериканских настроений был взорван ракетой. Беспилотники выпустили снаряды по двум машинам, уезжавшим из аэропорта Багдада. Сулеймани, а также представители иракского шиитского ополчения прибыли в столицу Ирака из Сирии.

Незадолго до обстрела глава Пентагона Марк Эспер заявил, что любой, кто бросит вызов США, получит ответ. По его словам, именно Сулеймани несет ответственность за то, что одобрил попытку штурма посольства США в Багдаде, в связи с чем президент США решил действовать.

Касем Сулеймани неоднократно выступал против Дональда Трампа.

Власти Ирана пообещали Соединенным Штатам ответить в ближайшее время. Представитель аятоллы Ирака, шейх Абдул Махди Аль-Карабалаи, считает, что необходимо проявить сдержанность.

Генсек ООН Антониу Гутерреш в связи с событиями вокруг Ирана призвал стороны к сдержанности — мир не должен допустить еще одну войну в Персидском заливе, говорится в заявлении заместителя официального представителя генерального секретаря Фархана Хака.

Ни США, ни Иран не хотят прямого столкновения. Между тем, смерть Сулеймани сильный удар по Тегерану, — считает руководитель Центра «Европа-Ближний Восток» Института Европы РАН Александр Шумилин.

Действия Соединенных Штатов осудили многие страны, в том числе и Россия — в МИДе не исключили, что убийство Сулеймани станет главной темой ближайшего заседания Совбеза ООН.

Если сейчас не принять серьезных мер, в регионе может начаться полномасштабная война, — считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Джабаров.

По некоторым данным, генерал Сулеймани несколько раз приезжал в Москву для встреч с представителями российских властей. Так, в прессе были сведения, что Сулеймани якобы в 2015 году убедил Москву в необходимости нанесения авиаударов по Сирии в поддержку Башара Асада. Официально эта информация никогда не подтверждалась.

Открыто о своей поддержке Дональду Трампу заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Нетаньяху прервал свой визит в Грецию.

Израиль готов к ухудшению обстановки в регионе, — рассказала «Эху Москвы» местный политолог Ксения Светлова. Светлова добавила, что израильтяне привыкли к подобным ситуациям.

Спецоперацию, в ходе которой был уничтожен командующий иранским элитным спецподразделением «Аль-Кудс» Касем Сульмани, осудили и в Соединенных Штатах. Демократы раскритиковали действия президента Дональда Трампа, отдавшего соответствующее распоряжение. Уничтожение иранского генерала может спровоцировать дальнейшую опасную эскалацию насилия, считает спикер Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси. Она подчеркнула, что власти «не могут подвергать опасности жизни американских военнослужащих, дипломатов и других лиц, совершая провокационные и непропорциональные действия». Она напомнила, что высшим приоритетом руководства страны должны быть жизни своих граждан. Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел возмущен тем, что Конгресс не поставили в известность о проведении спецоперации, как того требует закон. Он отметил, что это необходимо именно для того, чтобы президент не мог втянуть страну в «необдуманные войны». В заявлении указывается, что решение Дональда Трампа «вызывает серьезные вопросы с юридической точки зрения и является ударом по полномочиям Конгресса как равноценной ветви власти». Спецоперацию раскритиковал и бывший вице-президент США Джозеф Байден, отметив в своем Twitter, что эта атака провоцирует Тегеран на ответные действия. Трамп закладывает динамит в пороховую бочку. Политик опасается, что это может привести к крупневшему конфликту на Ближнем Востоке, с ним согласен и сенатор-демократ Берни Сандерс. Его коллега Элизабет Уоррен, как Байден и Сандерс, участвующая в предвыборной гонке, также назвала убийство Сулеймани «безрассудным шагом». Ответных действий со стороны Ирана опасаются и власти Нью-Йорка. Они провели совещание по поводу возможного принятия мер по защите ключевых объектов города. На спецоперацию отреагировали и пользователи соцсетей, припомнив Трампу его высказывания 2011-2012 годов. Тогда он обвинял своего предшественника Барака Обаму в том, что тот использует атаки на Иран, чтобы подстегнуть рейтинги и избраться на второй срок. Между тем, некоторые республиканцы поддержали Трампа, назвав его приказ оправданным.

На новостях о гибели иранского генерала усилила рост нефть. Сегодня в Лондоне за баррель марки Brent давали более 69 долларов. Индекс Московской биржи обновил исторический максимум.



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