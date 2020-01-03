Финансовый университет при правительстве России провел исследование городов, где чаще всего ругаются матом

Авторы рейтинга утверждают, что лидером оказался Владивосток. Далее – Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск и Сургут. Как пишет «Российская газета», якобы реже всего матерятся в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Петербурге и в Химках. Употребление мата исследователи связали с уровнем жизни в этих городах.
2020-01-03T17:30:00+03:00
2020-01-03T17:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 03 января 2020
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