Финансовый университет при правительстве России провел исследование городов, где чаще всего ругаются матом

Авторы рейтинга утверждают, что лидером оказался Владивосток. Далее – Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск и Сургут. Как пишет «Российская газета», якобы реже всего матерятся в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Петербурге и в Химках. Употребление мата исследователи связали с уровнем жизни в этих городах.