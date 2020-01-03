Президенты России и Франции выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани

Владимир Путин в телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном отметил, что действия США могут серьезно обострить ситуацию в регионе, — сообщили менее получаса назад в Кремле. Власти Евросоюза призвали любой ценой остановить эскалацию напряженности в Ираке после авиаударов США. В Берлине призвали стороны к сдержанности и благоразумию. МИД Франции порекомендовал французам не ездить в Ирак. На фоне новостей о гибели иранского генерала, усилили рост цен на нефть.

Убитый американской ракетой генерал Касем Сулеймани был одним из главных противников в Иране переговоров с США. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на источник в шиитской вооруженной группировке «Хезболла». По его словам, с устранением Сулеймани можно ожидать не роста напряженности, о чем говорят многие дипломаты и эксперты, а, напротив, развитие переговорного процесса.