Трамп заявил, что убитый иранский генерал Сулеймани причастен к гибели миллионов человек

Дональд Трамп заявил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани причастен к гибели миллионов человек. В том числе протестующих в самом Иране, — написал президент США в Твиттере. Трамп добавил, что Касем Сулеймани за долгое время убил и тысячи американцев и планировал убить намного больше. Глава спецподразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции был убит сегодня ранним утром в результате авиаудара США в районе аэропорта Багдада.