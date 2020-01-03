Россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов

Встреча в Австралии завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:3. Счет в серии до двух побед стал 2:0 в пользу россиянин. Ранее Карен Хачанов победил Стефано Травалью.
2020-01-03T17:00:00+03:00
2020-01-03T17:05:06+03:00
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17:00, 03 января 2020
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