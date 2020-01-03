В Красноярском крае арестовали единоросса, возглавляющего один из районов

Его поймали во время получения взятки.

Когда главу Козульского района Федора Гардта задерживали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, он попытался избавиться от денег, выбросив их в сугроб. Об этом пишет издание «НГС.Новости». Задержали Гардта прямо перед самым Новым годом – 31 декабря. В этот день он получил от местного предпринимателя через посредника 100 тысяч рублей, которые были частью взятки в размере 350 тысяч рублей. За эти деньги чиновник пообещал помощь в заключении контракта на ремонт крыши Дома культуры в поселке Козулька. Причем, как отмечается, это далеко не единственный случай получения взятки главой района. Оперативники полагают, что он неоднократно брал деньги в обмен на помощь в получении госконтрактов. В Главном следственном управлении сообщили, что Гардт частично признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в крупном размере за незаконные действия.