Израиль поддержал власти США, которые авиаударом в Багдаде убили иранского генерала Касема Сулеймани

Он возглавлял спецназ Корпуса стражей Исламской революции.

Дональд Трамп заслуживает всяческих похвал за решительные действия, — заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Как сообщили «Эху Москвы» в Израильском институте по изучению политики и стратегии, все службы безопасности приведены в стране в состояние повышенной боеготовности. Кроме того, закрыт горнолыжный курорт Хермон, потому что его территория не раз была атакована со стороны Сирии, где находится немало проиранских вооруженных группировок.

Власти России раскритиковали США за убийство иранского генерала спецназа. В МИДе заявили, что это приведет к резкому росту напряженности на Ближнем Востоке. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что у США не было правовых оснований для авиаудара. В свою очередь, в Минобороны заявили, что заслуги генерала Сулеймани в борьбе с террористами в Сирии неоспоримы.

Дональд Трамп сообщил, что Сулеймани ответственен за смерти миллионов человек, в том числе за убийства протестующих в Иране.