Z Архив новостей новости
5 10 6 421
Эксклюзив Эха 17:00, 03 января 2020

Израиль поддержал власти США, которые авиаударом в Багдаде убили иранского генерала Касема Сулеймани

Он возглавлял спецназ Корпуса стражей Исламской революции.

Дональд Трамп заслуживает всяческих похвал за решительные действия, — заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Как сообщили «Эху Москвы» в Израильском институте по изучению политики и стратегии, все службы безопасности приведены в стране в состояние повышенной боеготовности. Кроме того, закрыт горнолыжный курорт Хермон, потому что его территория не раз была атакована со стороны Сирии, где находится немало проиранских вооруженных группировок.

Власти России раскритиковали США за убийство иранского генерала спецназа. В МИДе заявили, что это приведет к резкому росту напряженности на Ближнем Востоке. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что у США не было правовых оснований для авиаудара. В свою очередь, в Минобороны заявили, что заслуги генерала Сулеймани в борьбе с террористами в Сирии неоспоримы.

Дональд Трамп сообщил, что Сулеймани ответственен за смерти миллионов человек, в том числе за убийства протестующих в Иране.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вашингтон интересовало изменение расклада в регионе Ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства, и она дана…

5 110 6 7026 12:36
Блоги

Алексей Мельников публицист

После захвата Польши Лучший способ разобраться с темой советской внешней политики 1939 года, сближением Сталина и Гитлера, так беспокоящей Путина – прочитать документы о советско-германском сближении и сделать самостоятельные выводы. Тогда многое прояснится…

5 142 6 17023 01.01
Kобщество, история, события
Новости

МИД РФ: Убийство командующего спецназом «Корпуса стражей исламской революции» Касема Сулеймани В МИДе выразили соболезнования иранскому народу в связи с гибелью генерала…

5 52 6 6452
Блоги

Мария Снеговая Центр Анализа Европейской Политики

Трамп – агент Путина? Трамп — агент Путина? Хотя это популярная страшилка, для которой риторика самого Трампа давала основания, действия администрации Трампа никак в нее не вписываются…

5 91 6 12718 29.12
Kтрамп, сша, политика, общество, события
Голосование
Простили ли вы Бориса Николаевича Ельцина?
5 112 6 16520 31.12
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Надо говорить и помнить об этом Вчерашние советские школьники, хорошие русские да и наверное неплохие чеченские пацаны рубились в кровавой мясорубке, в обмен на их жизни мутили миллиарды, нефть и оружие, а их убивали, предавали, продавали и подписывали миры-перемирия…

5 76 6 11771 02.01
Kвойна, история, чечня, события
Новости

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал отомстить Соединенным Штатам за гибель генерала Сулеймани Командир спецподразделения «Кудс» был убит во время атаки американских беспилотников в аэропорту Багдада…

5 32 6 5027
Один
Новогодний эфир

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

3201747

5 129 6 21556 31.12
#слушать 03:32:22 ;смотреть $скачать 48.6 МБ
Блоги

Кусок эфира

Александр Архангельский: Для путинского поколения утрата Советского Союза – это травма У меня вызывает некоторую тревогу именно то, что в России последних лет слишком часто ставят под сомнение, фактически ревизионистскую позицию занимают в отношении пакта Молотова – Риббентропа…

5 129 6 21424 31.12
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Мы должны дать «Мемориалу» продолжить его работу на протяжении тех лет, которые нужны для того, чтобы справедливость восторжествовала…

5 95 6 19642 27.12
#слушать 49:42 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование
Оппозиционный политик 2019 года:
5 39 6 7828 02.01
Блоги

+ Новогоднее обращение Владимира Путина Новогоднее обращение Владимира Путина Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему…

5 235 6 47903 31.12
8читать ;смотреть
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Будем дружить домами? Хотелось бы, чтобы в 2020 году мы с украинцами сделали хотя бы маленький шаг вперед, а не назад. Уж простите мне нынче пафос и сентиментальность. Но в Новый год сентиментальность и пафос уместнее, чем во все прочие дни…

5 98 6 21860 31.12
Kукраина, рф, путин, зеленский, мнения
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

Внутришиитский конфликт между проиранскими и антииранскими силами Там вообще сейчас очень интересно и запутанно: шиитское правительство, против которого выступают… шииты. Они выходят на демонстрации, а какие-то анонимные снайперы стреляют и по ним, и по полиции, провоцируя дальнейший рост взаимной вражды…

5 47 6 10464 10:46
Kирак, иран, сша, конфликты, военные, политика, мнения
Блоги

+ Играй, анон. Плющев и Фельгенгауэр. Предновогоднее шоу Играй, анон. Плющев и Фельгенгауэр. Предновогоднее шоу Лучшие частушки из утренних эфиров «Эха» в одном фильме. Итоги года от Тани Фельгенгауэр и Саши Плющева. Путин, Навальный, Медведев, космонавт Серова, прогулки по тайге с Шойгу и даже червяки, страдающие от ветряков…

5 140 6 32019 29.12
8читать ;смотреть
Kобщество, искусство, события
Голосование
Человек 2019 года…
5 29 6 6658 01.01

Популярное за неделю

Новости

Миллиардер Араз Агаларов назвал низкие зарплаты и пенсии тормозом для роста российской экономики При этом бизнесмен счел достаточно высокойналоговую нагрузку на население

5 6 6 17393
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дан ответ на то, что будет следующее после Грузии и Украины. Это будет Польша. Не настоящая, а виртуальная — 30-х годов. Будут пятиминутки ненависти, будут вопросы языкознания: «они нас не любят, они искажают историю»...

5 114 6 97831 28.12
#слушать 49:39 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Простили ли вы Бориса Николаевича Ельцина?
5 111 6 16423 31.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Купили снега Снега нет в городе Плёсе. А вот на даче Дмитрия Анатольевича Медведева в этом самом Плёсе, снег есть!

5 265 6 219354 30.12
Kмедведев, недвижимость, мнения
Блоги

Валерий Соловей политолог

+ Новогоднее обращение к гражданам России Новогоднее обращение к гражданам России Следующий год будет несравненно более тяжелым, опасным, чем все годы, что мы с вами пережили…

5 116 6 130442 31.12
Kобщество, видео, прогнозы, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8238366
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4319574

Сегодня в эфире