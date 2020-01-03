Норвежская лыжница Астрид Якобсен выиграла масс-старт, который прошел в рамках многодневной гонки «Тур де Ски»

Второй финишировала Эбба Андерсон из Швеции, третьей – немецкая спортсменка Катарина Хеннинг. Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, которая заняла шестое место. Позднее сегодня пройдет гонка среди мужчин. «Тур де Ски» завершится в Италии 5 января.