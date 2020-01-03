В Грозном новогодняя елка обошлась, по некоторым данным, в 26 миллионов рублей

Об этом сообщает издание «Кавказ Реалии» со ссылкой на портал госзакупок. Отмечается, что это самая дорогая елка на юге России. В Пятигорске траты составили 14,5 миллионов рублей, в Ростове-на-Дону – больше 10 миллионов.