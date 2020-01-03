Суд в Новосибирске оштрафовал имама за продажу религиозной литературы в магазине при мечети

Речь идет о брошюрах, которые включены в списки экстремистских материалов, — сообщает издание «МБХ медиа». По решению суда, имам Абдульхамид Шакирзянов должен заплатить 2 тысячи рублей. Также суд постановил изъять обнаруженную литературу из магазина.
2020-01-03T16:30:00+03:00
2020-01-03T16:33:53+03:00
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16:30, 03 января 2020
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