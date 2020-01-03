Украинское гостелевидение в середине февраля начнет вещание на Донецк и Луганск

Это сообщили сегодня в министерстве культуры, молодежи и спорта страны. В заявлении ведомства говорится, что цель – вернуть в украинское информационное культурное пространство тех сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение, получать объективную информацию о своей стране и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы, — передает Интерфакс.
2020-01-03T16:30:00+03:00
2020-01-03T16:35:49+03:00
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16:30, 03 января 2020
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