Украинское гостелевидение в середине февраля начнет вещание на Донецк и Луганск

Это сообщили сегодня в министерстве культуры, молодежи и спорта страны. В заявлении ведомства говорится, что цель – вернуть в украинское информационное культурное пространство тех сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение, получать объективную информацию о своей стране и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы, — передает Интерфакс.