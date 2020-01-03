Майкл Помпео: США готовы к любому возможному ответу Ирана на убийство иранского генерала спецназа Касема Сулеймани

США готовы к любому возможному ответу Ирана на убийство иранского генерала спецназа Касема Сулеймани. Это заявил в интервью CNN госсекретарь Майкл Помпео. По его словам, администрация Дональда Трампа намерена сделать все, чтобы защитить американцев. Помпео подчеркнул, что авиаудар, в результате которого был убит Сулеймани в Багдаде, был неизбежен. Власти Ирана пообещали на это ответить. В стране объявлен трехдневный траур. Местные СМИ сообщают, что люди вышли на улицы с флагами и портретами генерала и скандируют «Смерть Америке». Израиль привел армию в состояние полной боеготовности. В Минобороны России убийство иранского генерала назвали недальновидным. По мнению ведомства, это ведет к резкой эскалации на Ближнем Востоке. В российском Минобороны также отметили, что заслуги генерала Сулеймани в борьбе с террористами в Сирии неоспоримы.
2020-01-03T16:30:00+03:00
2020-01-03T16:31:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2565199-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:30, 03 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Внутришиитский конфликт между проиранскими и антииранскими силами Там вообще сейчас очень интересно и запутанно: шиитское правительство, против которого выступают… шииты. Они выходят на демонстрации, а какие-то анонимные снайперы стреляют и по ним, и по полиции, провоцируя дальнейший рост взаимной вражды…