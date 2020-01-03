Следственный комитет возбудил уголовное дело об избиении заключенных СИЗО в Кемеровской области

Сотрудников ФСИН подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Внимание следователей привлек видеоролик, который опубликовал сайт gulagu.net. На нем запечатлен обыск в камере СИЗО-4 города Анжеро-Судженска. В начале записи люди в форме заставляют заключенных быстро выбегать из помещения, а в процессе кричат на них и избивают руками по спинам и головам. При этом пострадавшие никак на это не отвечают и молча слушаются.

В Следственном комитете Кемеровской области подтвердили, что события происходили весной 2017-ого года. Там добавили, что уже установили личности и жертв насилия, и нарушителей. В сообщении ведомства сказано, что следственные действия проводятся при содействии администрации СИЗО-4 и лечебно-исправительного учреждения, чьи сотрудники, вероятно, участвовали в избиении.

ФСИН в свою очередь сообщает, что в отношении этих людей уже прошла служебная проверка, и их привлекли к дисциплинарной ответственности. В чем именно заключалось наказание там не уточнили.

Подозреваемым грозит от трёх до пяти лет лишения свободы.