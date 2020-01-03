Президент Польши отказался от поездки в Израиль по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим

Президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки в Израиль по случаю 75-летия освобождения узников концентрационного лагеря Освенцим. Причиной отказа стал тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин. Об этом со ссылкой на аппарат польского президента сообщил «Эху Москвы» заместитель главного редактора газеты «Выборча» Роман Имельский. На памятных мероприятиях в Израиле, предположительно, будет присутствовать польский посол, но никаких контактов с российской стороной совершать не планируется, добавил Роман Имельский.