Власти Ирана обещают ответить США на убийство генерала Касема Сулеймани

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить американцам.

Убийство Сулеймани удвоит сопротивление Ирана против США и Израиля, пригрозил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. По его словам, работа генерала и его путь не будут остановлены, и суровая месть ожидает преступников, которые окровавили свои грязные руки его кровью. После убийства Сулеймани аятолла объявил трехдневный общенациональный траур в стране. Жители Ирана после пятничной молитвы собираются на улицах городов, чтобы почтить его память.

Высокопоставленный генерал был убит в результате ракетного обстрела США по аэропорту Багдада. В Пентагоне сообщили, что приказ о ракетном ударе отдал лично президент Соединенных штатов Дональд Трамп с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма. Как отметил глава ведомства, действия Вашингтона опасны и ведут к эскалации конфликта.

В Пентагоне уверены, что генерал разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке.

Службы безопасности Израиля приведены в стадию высшей боевой готовности из-за опасения ответа Ирана на убийство командующего спецподразделением КСИР генерала Касема Сулеймани силами США. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший научный сотрудник Института по изучению политики и стратегии междисциплинарного центра в Герцлии Ксения Светлова. «В Израиле ожидают, что реакция может последовать не столько против самих США, сколько против их союзников в регионе, среди которых, конечно же, Израиль. Поэтому все службы безопасности приведены в стадию высшей боевой готовности, начиная с сегодняшнего утра», — отметила она.

По словам К.Светловой, также закрыт горнолыжный курорт Хермон, «потому что эта территория не раз была обстреляна со стороны Сирии, где находится немало проиранских подразделений». Эксперт подчеркнула, что «Сулеймани был злейшим врагом Израиля». «Он принимал участие в теракте против еврейского центра в Буэнос-Айресе в 90-х годах, а в последние несколько лет отвечал за создание инфраструктуры террора, в том числе против нашей страны», — пояснила К.Светлова. Она добавила, что израильтяне привыкли к подобным ситуациям, поэтому никаких волнений на улице нет.