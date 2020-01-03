Грузию в ушедшем году посетило рекордное количество иностранных туристов — более 9 миллионов. Это на 7% больше, чем в 2018 году. В частности, на более чем 4,5% увеличилось число туристов из России. Россияне на втором месте, наибольшее количество туристов прибыли в Грузию из Азербайджана. На третьем месте Армения, — передает Интерфакс.