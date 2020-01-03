Грузию в ушедшем году посетило рекордное количество иностранных туристов — более 9 миллионов. Это на 7% больше, чем в 2018 году. В частности, на более чем 4,5% увеличилось число туристов из России. Россияне на втором месте, наибольшее количество туристов прибыли в Грузию из Азербайджана. На третьем месте Армения, — передает Интерфакс.
2020-01-03T15:30:00+03:00
2020-01-03T15:32:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 03 января 2020
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