В Гонконге госпитализированы две женщины с симптомами неизвестной пневмонии

Они приехали из китайского города Ухань, где отмечена вспышка этого заболевания. Утверждается, что состояние пациенток стабильное. В Китае неизвестной пневмонией заболели не менее 44 человек. Возбудитель и причины заболевания пока установить не могут.
2020-01-03T15:30:00+03:00
2020-01-03T15:32:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2565175-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:30, 03 января 2020
Загрузка комментариев...