Уголовное дело возбуждено после избиения заключенных в СИЗО Кемеровской области

Речь идет о статье за превышение должностных полномочий с применением насилия. В ближайшее время будут проведены следственные действия, в том числе, в отношении администрации исправительного учреждения.

Речь идет о событиях 2017 года. Сотрудники СИЗО били заключенных по голове. Видеосвидетельства накануне были предоставлены правозащитниками.