В Иране проходят акции памяти генерала Касема Сулеймани

Люди вышли на улицы крупнейших городов, в том числе, Тегерана. Они несут флаги и портреты убитого, а также скандируют «Смерть Америке».

Сулеймани, а также еще несколько человек были убиты в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Иранские власти пообещали в скором времени ответить США. Ситуация в регионе обостряется. Действия Вашингтона осудили многие страны, в том числе и Россия.

Поддержал Дональда Трампа премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Он сказал, что Тель-Авив полностью на стороне США в борьбе за мир.