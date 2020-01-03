К автору видео про суд над Дмитрием Песковым и Игорем Сеченым пришли с обыском

Из-за этого ролика завели уголовное дело.

Обыск дома у активиста из Набережных Челнов Карима Ямадаева прошел сегодня утром, после чего его доставили в Следственный комитет на допрос, позже отпустили. Дело возбудили по статье о публичном оскорблении представителя власти, Ямадаев пока проходит по нему как свидетель. Об этом изданию «МБХ медиа» сообщил правозащитник Рузиль Мингалимов. Он рассказал, что у активиста при обыске изъяли технику, а также блокнот с паролями от электронных кошельков, и Ямадаев опасается, что следователи могут снять с них деньги. Между тем, глава проекта «Апология протеста» Алейксей Глухов сообщил изданию «Медиазона», что следственные действия также прошли в офисном помещении и у родителей активиста. 31 декабря молодого человека уже вызывали в полицию из-за веб-сериала «Судья Грэмм», из-за которого возбудили дело. В нем Ямадаев в мантии судьи зачитывает «приговоры» трем людям, они в наручниках, на головах – черные мешки, а на шеях — таблички «Владимир Путин», «Дмитрий Песков» и «Игорь Сечин». Двух последних он приговаривает к «смертной казни».

Весной активиста арестовали 28 суток за установку инсталляции в виде «надгробия» Владимира Путина у здания местного Следственного комитета. Так Ямалаев выразил протест против законов об изоляции рунета и фейковых новостях.