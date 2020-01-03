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15:00, 03 января 2020

Власти Ирана обещают в ближайшее время ответить Соединенным Штатам на убийство генерала Касема Сулеймани

В Тегеране говорят, что Вашингтон «перешел красную черту».

Президент Хасан Роухани уверен, что гибель высокопоставленного военнослужащего только укрепит противодействие Ирана деятельности США. Иранцы после пятничной молитвы собираются на улицах городов, чтобы почтить память Сулеймани.

Высокопоставленный генерал, а также еще несколько человек были убиты в результате ракетного обстрела США по аэропорту Багдада.
Незадолго до обстрела глава Пентагона Марк Эспер заявил, что любой, кто бросит вызов США получит незамедлительный ответ.

Представители американской администрации неоднократно называли убитого генерала террористом.

Израиль готов к ухудшению обстановки в регионе. Об этом нам рассказала израильский политолог Ксения Светлова.

Светлова добавила, что израильтяне привыкли к подобным ситуациям.
В российском МИДе не исключили, что убийство Сулеймани станет темой обсуждения в Совбезе ООН.



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