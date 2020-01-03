Захарова: МИД РФ расценивает убийство Сулеймани в результате удара США как чреватый тяжелыми последствиями шаг

Министерство иностранных дел РФ расценивает убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара вооруженных сил США как «шаг, чреватый тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы с тревогой восприняли информацию о гибели командующего спецподразделением КСИР генерала Сулеймани в ходе удара вооруженных сил США по аэропорту Багдада. Подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, которые накопились на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе», — отметила М.Захарова.

Она подчеркнула, что МИД РФ столкнулся «с проявлением нового качества международных отношений, а именно уничтожением суверенным государством, которое заявляет о себе как о цивилизованном, представителя правительства другого суверенного государства».

М.Захарова обратила внимание, что это было «уничтожение без какой-либо правовой основы». «Причем речь идет о государствах — членах ООН. В Совет Безопасности о проведении чрезвычайного заседания американцы не обращались», — уточнила она.

По словам М.Захаровой, даже если даже говорить о логике, которой Вашингтон объяснял свои действия, «этот шаг ни понять, ни оправдать невозможно». «В США заявили, что это было уничтожение человека, который являлся врагом США. Но это логика чрезвычайно странная, потому что подобные действия напрямую приведут к консолидации тех сил, которых США квалифицировали как своих врагов», — пояснила представитель МИД РФ.

М.Захарова также добавила, что Россия в стороне не останется. «У нас есть целый ряд дипломатических шагов и мер, которые будут задействованы или уже задействуются сейчас. Но об этом будем говорить после», — заключила она.