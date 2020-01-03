Более 800 человек стали нарушителями порядка на борту самолетов в России в ушедшем году. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

По данным МВД, было возбуждено 13 уголовных дел по статье о хулиганстве в отношении пассажиров, совершивших противоправные действия в самолетах. Девять из них на внутренних авиарейсах.