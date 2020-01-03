Прокуратура проведет проверку после публикации видео с применением силы к заключенным СИЗО Анжеро-Судженска

Прокуратура Кемеровской области проведет проверку после публикации видео с применением силы к заключенным СИЗО Анжеро-Судженска. На кадрах видно, как сотрудники ФСИН бьют осужденных по голове, выводя их из камер.

В надзорном ведомстве говорят, что материалы проверки буудт направлены в следственные органы. Накануне во ФСИН Кемеровской области говорили, что речь идет о событиях 2017 года и все виновные уже были привлечены к дисциплинарной ответственности.