Нефть усилила рост на новостях о гибели иранского генерала Касема Сулеймани

Стоимость мартовских фьючерсов на марку Brent в Лондоне составляет более 69 долларов за баррель.

Пентагон сообщил, что атака на аэропорт Багдада, во время которой погиб Сулеймани и еще 10 человек, была одобрена Дональдом Трампом. Иран уже пообещал в ближайшее время ответить на действия Вашингтона.

Конфликт между США и Ираном может серьезно обостриться, — считает член Комитета совета федерации по обороне Франц Клинцевич.

В МИДе России не исключают, что тема ударов США по аэропорту Багдада будет обсуждаться сегодня в Совете Безопасности ООН.