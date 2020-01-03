Температура в Санкт-Петербурге почти на 10 градусов превысила климатическую норму

Об этом сообщили синоптики.

К отсутствию снега на Новый год петербуржцы за последние годы привыкли, для города это уже обычная ситуация. Впрочем, те кто проводят праздники на дачах, с удивлением отмечают, что и у них как — будто бы октябрь. В Ленинградской области снега нет, более того озера лишь в некоторых местах покрыты тонким слоем льда. Синоптики объясняют аномалию циклоническим вихрем, который принёс тёпло. Температура выше климатической нормы на 9 градусов. Сегодня, например, в городе на Неве +5. Ветер довольно сильный до 11 метров в секунду. Идут небольшие дожди.

По прогнозам синоптиков всю неделю в Петербурге морозов не будет.