Российская нефть перестала поступать на белорусские нефтеперерабатывающие заводы

Это произошло из-за того, что предприниматели не смогли заключить контракты.

Оператор транспортных нефтепроводов «Транснефть» утверждает, что российские нефтяные компании просто не подавали заявок на прокачку нефти к белорусским НПЗ. Представитель организации сказал ТАСС, что соответствующих обращений не было с первого января.

В белорусском концерне «Белнефтехим» в свою очередь также подтвердили, что не получают ресурсов из России. Там отметили, что нефтеперерабатывающие заводы из-за этого сейчас работают на максимально низких мощностях, а в самой компании все эти дни ведут переговоры с российскими коллегами, чтобы заключить контракты на январь. Также представитель «Белтефтехима» отметил, что в организации сейчас ищут другие, альтернативные российским, источники нефти.

При этом, агентство «Интерфакс» со ссылкой на крупнейшего белорусского оператора автозаправок «Белоруснефть» пишет, что сейчас дефицита бензина в стране не ожидается, и запасов всех видов топлива хватит как минимум на десять дней.

В минувшем декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что если с Россией договориться не получится, то страна может начать закупать нефть у Саудовской Аравии.