Власти Ирана пообещали отомстить США за убийство генерала Касема Сулеймани

Машина высокопоставленного иранского военного, главы спецподразделения «Эль-Кудс», была взорвана сегодня в Багдаде в результате ракетного удара.

Об убийстве генерала Сулеймани сегодня рано утром сообщили в Пентагоне, подчеркнув, что операция была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. Машина командующего подразделением Корпуса стражей исламской революции была взорвана неподалеку от аэропорта Багдада. Агентство Associated Press опубликовало фотографии с места событий – на них видно, что от автомобиля почти ничего не осталось.

Минобороны США настаивает, что операция была оборонительной – по версии Пентагона, именно Сулеймани спланировал последние нападения на базы коалиции во главе с США в Ираке. Генерал был влиятельной фигурой в Иране и считался одним из самых талантливых военачальников. Кроме того, Сулеймани был – неофициально – главным переговорщиком с Москвой. В частности, по данным Reuters, именно глава «Эль-Кудс» в 2015 году убедил Кремль вмешаться в гражданскую войну в Сирии.

Помимо генерала, в результате ракетной атаки США были убиты еще семь человек. В их числе оказался заместитель командира шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Убийство Сулеймани предсказуемо вызвало резкую реакцию Тегерана. Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал атаку «актом международного терроризма со стороны США» и заявил, что Вашингтон понесет за это ответственность. Отомстить за гибель генерала пообещал и верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

В Иране объявлен трехдневный траур.

Американский авиаудар по аэропорту Багдада это акт агрессии против Ирака, — заявил исполняющий обязанности премьер— министра Адель Абдель Махди. Он осудил убийство иранского генерала Касема Сулеймани, который стал жертвой авиаудара. Это приведет к войне в Ираке и во всем регионе, — уверен Махди.

Убийство генерала Сулеймани приведет к эскалации ситуации на Ближнем Востоке считает и иностранная пресса.

Убитый генерал Сулеймани несёт ответственность за убийства сотен американских военнослужащих — именно он отвечал за секретные операции за пределами Ирана, пишет The Washington Post, ссылаясь на слова военных США. Они уверены, что он готовил новые нападения. При этом, эксперты издания теперь прогнозируют резкое ухудшение в регионе: так как Тегеран попытается отомстить за гибель одного из своих генералов, который был довольно популярен. Они даже не исключают новой локальной войны на Ближнем Востоке. Всё потому, что, как пишет британская The Guardian Сулеймани был вторым по значимости человеком в Иранском истеблишменте и играл значительную роль во всём ближневосточном регионе. The New York Times отмечает, что решение об операции по убийству Сулеймани принимал лично президент США Дональд Трамп. За это его резко раскритивали противники от Демократической партии. Они обвинили Трампа в недальновидности и том, что он нарушил протокол — глава государства должен был проинформировать Конгрессменов заранее. Республиканцы же, наоборот, высказали слова поддержки. «Немецкая волна» напоминает, что операция по уничтожению Сулеймани случилась на фоне масштабных анти-американских протестов в Багдаде: толпа людей на этой неделе даже попыталась захватить посольство США. Их причиной стали американские атаки на лагеря боевиков на севере страны. «И эта ситуация далека от мирного разрешения,» — заключает Deutsche Welle.

Российский МИД осудил убийство иранского генерала Сулеймани и назвал его авантюрой, которая приведёт к росту напряженности во всём регионе.

В российском МИДе убийство Сулеймани назвали «авантюрным шагом, который ведет к росту напряженности в регионе» и угрожает миллионам людей, — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

МИД выразил соболезнования иранскому народу.

В свою очередь, сенатор Михаил Джабаров предупреждает об угрозе полномасштабной войны.

По мнению Джабарова, урегулировать конфликт необходимо с привлечением других стран. И этот вопрос стоит поднять на Совете безопасности ООН.