В Красноярском крае арестовали главу Козульского района по подозрению в получении взятки. Как передает Интерфакс, Федор Гардт частично признал вину. По версии следствия, в канун Нового года он получил от предпринимателя 100 тысяч рублей в качестве части взятки за помощью в заключении контрактов на ремонт.
2020-01-03T13:30:00+03:00
2020-01-03T13:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 03 января 2020
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