В Красноярском крае арестовали главу Козульского района по подозрению в получении взятки. Как передает Интерфакс, Федор Гардт частично признал вину. По версии следствия, в канун Нового года он получил от предпринимателя 100 тысяч рублей в качестве части взятки за помощью в заключении контрактов на ремонт.