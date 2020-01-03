В Набережных Челнах силовики пришли с обыском к местному жителю, который снял видео про суд над Песковым и Сечиным

В Набережных Челнах силовики пришли с обыском к местному жителю, который снял видео про суд над Дмитрием Песковым и Игорем Сечиным. Об этом сообщает Медиазона, ссылаясь на правозащитников. По их данным, обыски также прошли в офисе и у родителей Карима Ямадаева.

Сам он был допрошен в СК. Пока Ямадаев находится в статусе свидетеля по делу об оскорблении представителя власти.